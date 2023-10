Un ours noir s'introduit dans une maison et vole des lasagnes au congélateur (vidéo)

Le 10 octobre dernier, une maison du Connecticut, aux Etats-Unis, a reçu la visite d’un intrus particulier. Un ours noir en quête de nourriture s'est introduit dans la maison en l'absence de sa propriétaire. Les images de l'effraction ont été enregistrées par la caméra de surveillance de Helena Richardson. Sur les enregistrements, on voit l'ours entrer dans la maison et s'y promener pendant 35 minutes avant de dérober le contenu du congélateur. "On le voit aller de pièce en pièce, aussi à l’aise que je le suis dans ma maison", raconte Helena Richardson au magazine américain People.