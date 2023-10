Florian a retrouvé sa mère grâce aux réseaux sociaux, 34 ans après sa naissance sous X : “Je lui ai dit bonjour Maman”

Deux de ses tantes ont répondu à l’appel et l’ont ensuite mené jusqu’à sa mère, Leïla. Des tests ADN sont venus confirmer en juillet qu’il s’agissait bien de sa famille biologique.

”On s’était tous faits beaux”

”C’est fou. C’est complètement fou.” Florian n’a que ce mot à la bouche depuis le mois de juin. Quatre mois plus tard, il la rencontre enfin. “On s’était tous faits beaux, on était passés chez le coiffeur… Comme pour un mariage”, reconnaît Florian. Après que Leïla, accompagnée de deux de ses sœurs, soit arrivée dans la maison où la rencontre était prévue, Florian a voulu la surprendre. “Je les ai rejoints avec mon fils et ma compagne. Je suis arrivé derrière elle et je lui ai dit : Bonjour Maman”. Après un mouvement de recul, Leïla se jette dans les bras de ce fils qu’elle avait abandonné 34 ans plus tôt.

”Pendant 30 minutes, on ne s’est pas lâchés. Passé les premiers instants, tout était naturel”, explique-t-il. Toute une famille lui ouvre désormais les bras : “Leïla a six sœurs et trois frères, je suis le plus grand de tous les enfants. Moi qui étais fils unique, maintenant, j’en ai des cousins et cousines !”