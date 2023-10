Montpellier, Bordeaux, Nantes... Au moins huit aéroports évacués en France à cause d'alertes à la bombe

Depuis les attentats d'Arras et de Bruxelles, la situation est très tendue en Belgique et en France. Plusieurs aéroports belges et français ont été déjà été concernés par des alertes à la bombe ce mercredi. Et c'est de nouveau le cas ce jeudi. En effet, 14 aéroports français sont concernés et au moins huit d'entre eux ont été évacués, comme le rapporte Le Figaro. Selon une source proche du dossier, il s'agirait des aéroports de Brest, Carcassonne, Rennes, Bordeaux, Béziers, Toulouse, Nantes,