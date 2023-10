”Hamas Tacos” : un restaurant Chamas Tacos menacé de fermeture à cause du dysfonctionnement de la lettre “C” de son enseigne

Quand l’enseigne lumineuse de votre restaurant ou de votre commerce déconne, ça ne fait déjà pas bon genre. Mais imaginez un peu la situation si le restaurant s’appelle Chamas Tacos, et que la lettre qui ne fonctionne plus est le “C” de Chamas. Oui, ça donne “Hamas Tacos”. Et en octobre 2023, un nom pareil, c’est loin d’être l’idéal.