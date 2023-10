En France, une bonne sœur plaque au sol un militant écologiste qui s’opposait à la construction d’un centre religieux (vidéo)

Le contexte ? Comme le rapporte la DH, en Ardèche, à Saint-Pierre-de-Colombier pour être précis, le chantier d’un centre d’un grand centre religieux de 19 000m² avance tant bien que mal. Tant bien que mal, parce qu’il est loin de faire l’unanimité. En effet, de nombreux habitants du village et militants écologistes s’opposent au projet, qu’ils jugent démesurés. Et donc, depuis 2019, les deux parties multiplient les actions. Dans un premier temps, avec un certain succès, puisque le chantier a été stoppé en 2020. Avant de reprendre en 2022.

Et donc, les militants écologistes, ont multiplié les actions afin d’empêcher les travaux de progresser. Ce qui n’était pas du goût des religieux. À tel point, que le 16 octobre dernier, ils ont décidé de réaliser une chaîne humaine pour protéger le chantier. Mais leur barrière n’étant pas parfaitement imperméable, quelques intrus ont réussi à infiltrer les “lignes ennemies”. Et comme on dit dans ces cas-là, aux grands maux, les grands remèdes. Une bonne sœur étant visiblement pressée d’arrêter la progression d’un militant écologiste, elle l’a arrêté grâce à un magnifique plaquage au sol. Qui sait, peut-être qu’avec elle la France aurait battu l’Afrique du Sud à la coupe du monde de rugby.