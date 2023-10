"Compte tenu du contexte mondial actuel…": la cérémonie des MTV EMA 2023, qui devait se tenir à Paris, est annulée pour des raisons sécuritaires

Ils étaient nombreux à attendre les MTV European Music Awards. Et ils seront nombreux à être déçus. En effet, les organisateurs de la cérémonie, qui devait se dérouler le 5 novembre prochain ont décidé de l’annuler. “Compte tenu des événements et du contexte mondial actuel, nous avons décidé de ne pas poursuivre l’organisation des MTV EMA 2023 par mesure de prudence envers les milliers de salariés, de membres de l’équipe, d’artistes, de fans et de partenaires qui prévoyaient de voyager des quatre coins du monde pour participer au succès de ce spectacle… Face aux événements dramatiques qui se déroulent en Israël et à Gaza, nous pensons que le moment n’est pas propice à un évènement festif international. Avec des milliers de vies perdues, l’heure est au recueillement. Les MTV EMA ont hâte de vous retrouver en novembre 2024”, ont-ils indiqué dans un communiqué de presse. Il n’est donc même pas question de déplacer ou reporter la cérémonie. Elle est purement et simplement annulée.