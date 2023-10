Accusé d’être lié aux Frères musulmans, Karim Benzema envisage de porter plainte contre Gerald Darmanin, le ministre de l’Intérieur français

En connaissant le caractère de Karim Benzema, on aurait été étonné de le voir laisser une telle polémique affluer sans réagir. Accusé par le ministre de l’Intérieur français Gerald Darmanin sur la chaîne CNews d’être “en lien, on le sait tous, notoire, avec les Frères Musulmans”, l’ancien international français et Ballon d’or 2022 envisage de porter plainte contre le membre du gouvernement Macron.