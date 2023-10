France: une religieuse plaque un militant écologiste au sol (vidéo)

Sur les images prises par un journaliste de France 3, on peut voir une religieuse courir pour intercepter un militant et le faire tomber au sol dans la terre battue, alors que d’autres militants et religieux se font face.

Ce projet d’église, porté par la communauté religieuse de la Famille missionnaire de Notre-Dame, consiste à bâtir, en plein cœur du parc naturel régional des monts d’Ardèche, une imposante église pouvant accueillir 3.500 places ainsi qu’un parking pour les bus et une passerelle. Les défenseurs de l’environnement estiment que cette construction conduirait "à la destruction d’espèces protégées et de leur habitat".

Les écologistes dénoncent également la communauté de la Famille Missionnaire de Notre-Dame, à l'origine du projet, qui a fait l'objet de signalements auprès de la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.