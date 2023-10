Attentat à Bruxelles: face aux questions autour d'Abdesalem L., une demande de "clarté" et d'"actes" dans les éditos de la presse belge ce mercredi

La Suédoise Katarina, vivant en Belgique, a perdu sa maman lors des attentats de 2016 : “Sept ans après, j’ai revécu le même traumatisme”

Katarina Viktorsson a perdu sa maman lors des attentats de Zaventem. Lundi soir, elle a replongé dans l’effroi et la confusion la plus totale en se reprojetant sept ans plus tôt. Stress post-traumatique. Elle témoigne.