Attaque au couteau dans une école à Arras: l'assaillant inculpé

"Mon client apportera des réponses précises au fil de l'instruction et se tient à la disposition de la justice", a assuré Me Verlaine Etam Sone.

Dominique Bernard, professeur de lettres de 57 ans a été poignardé à mort "au niveau du cou et de l'épaule" vendredi. Selon le procureur, le pronostic vital de trois autres victimes, blessées, "n'est plus engagé à ce jour".

Le parquet avait requis la mise en examen (inculpation) et la détention provisoire pour l'assaillant de 20 ans et son frère âgé de 16 ans, suspecté d'avoir "apporté un certain soutien dans son projet mortifère", notamment sur "le maniement des couteaux".

Le parquet demande aussi la mise en cause du "jeune cousin de cette fratrie", âgé de quinze ans, "ayant été informé d'un possible projet d'action criminelle de Mohammed Mogouchkov" et suspecté de n'avoir "rien fait pour l'empêcher".