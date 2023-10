”J’ai paniqué” : une course-poursuite entre un chauffard et la gendarmerie dure plus de 100 kilomètres en France

C’est dans la commune du Passage, près d’Agen, que la course-poursuite a commencé. Le conducteur n’a ni permis de conduire, ni certificat d’assurance et tente absolument de semer la police, d’abord en grillant des feux, puis en utilisant systématiquement la voie de gauche pour doubler, obligeant les conducteurs arrivant en sens inverse à se garer en urgence. Le chauffard prend finalement l’autoroute et y dépassera souvent les 200 km/h, slalomant entre poids lourds et autres usagers de la route. Même en réservant la voie de gauche aux motards de la gendarmerie, cette dernière mettra plus d’une heure à rattraper le conducteur.

L’histoire ne s’arrête pas là. L’homme a même le temps d’embarquer un adolescent à bord, à qui il avait demandé où se situait la station la plus proche. C’est ce jeune homme de 15 ans qui aidera les enquêteurs ensuite à éclaircir la présence de produits stupéfiants dans le véhicule. Le véhicule est finalement retrouvé accidenté à Saint-Martin-Curton, à plus de 60 kilomètres du début de la poursuite. L’homme et interpellé le lendemain, après avoir rejoint le domicile d’une amie, à Estillac, dans la banlieu d’Agen, sans que l’on sache comment il est arrivé là. Il a été jugé le surlendemain et a écopé de 4 ans de prison ferme. Au magistrat, qui comme le gendarme n’avait “jamais vu ça”, l’homme s’est simplement justifié d’un “j’ai paniqué”.