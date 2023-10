Séisme au Maroc : la ministre belge de la Coopération au développement dans la région touchée par le tremblement de terre

Situé à mi-chemin entre Marrakech et Agadir, Ida Ou Gommad héberge dans des tentes quelque 200 personnes (35 familles) venues des alentours, essentiellement des femmes, des enfants et des personnes âgées. "Ce sont des gens qui ont tout perdu. Des femmes et des enfants déplacés de leur foyer par la catastrophe, qui vivent ici dans des tentes et sans aucun revenu. C'est très dur", a commenté la ministre.

L'appel lancé par la Croix-Rouge de Belgique après le séisme a permis de récolter 2,27 millions d'euros, dont 1,5 million ont été dirigés vers la Croix-Rouge d'Allemagne, et le reste pour l'appel d'urgence de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC).

Le gouvernement, lui, a débloqué 5 millions d'euros pour la reconstruction sur le long terme. En outre, la Belgique investit chaque année dans le fonds d'urgence de la Croix-Rouge, soit 3,5 millions qui peuvent être utilisés pour les conséquences du séisme au Maroc. "On le voit, cela sert à installer des tentes, fournir de l'électricité et des sanitaires aux personnes les plus touchées", ajoute la ministre. L'hiver se rapproche, avec des températures qui peuvent descendre à moins 10°C dans la région. Au total, la Croix-Rouge d'Allemagne vise les 1.000 tentes, 3.000 colis hivernaux et 5.000 couvertures.

"Peu après la catastrophe, il y a eu de l'incompréhension par rapport au fait que tout le monde n'a pas pu immédiatement se rendre sur place. Mais ici, on nous le dit très clairement: 'nous avons besoin d'une action très spécifique et bien coordonnée'. Des tentes, des sanitaires, de l'eau potable, et pour l'hiver des couvertures et du chauffage. Donc il est bon que tout cela soit très bien coordonné et que les travailleurs humanitaires ne se marchent pas sur les pieds", a commenté Mme Gennez (Vooruit).