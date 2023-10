Vladimir Kuznetsov et Alexei Stolyarov, connus sous les noms de "Vovan" et "Lexus", sont réputés depuis longtemps pour avoir piégé des dirigeants et célébrités à travers le monde, du Premier ministre canadien Justin Trudeau à l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson, en passant par la star Elton John.

Ils ont publié en ligne leur entretien de huit minutes avec Tobias Billström, lors duquel ce dernier pense parler avec "un représentant du continent africain" notamment de la liberté d'expression et des campagnes de désinformation russe.

"Nous faisons toute la lumière sur ce qui s'est passé afin de nous assurer que cela ne se reproduise pas", a assuré sa porte-parole.

D'après le quotidien suédois "Aftonbladet", le ministre de la Défense aurait également été victime d'un canular similaire des humoristes.

Selon des experts en cybersécurité, le célèbre duo, qui dément tout lien avec le Kremlin même s'il est soupçonné d'être lié aux services de sécurité russes, a redoublé d'efforts pour prendre dans ses filets des responsables de haut niveau d'Amérique et d'Europe ayant pris position contre l'invasion russe entamée en février 2022.