Israël-Palestine: la guerre des images a elle aussi commencé

Sur les réseaux sociaux, la guerre des images et de l’horreur fait rage également. Aux bâtiments détruits et aux corps disloqués sortis des décombres à Gaza (ce qui inclut des enfants), les autorités de l’État hébreu répondent en diffusant des photos de corps carbonisés et parfois décapités lors de l’assaut terroriste de samedi dernier (des corps qui sont parfois aussi ceux d’enfants, voire de bébés).

Jusqu’ici, la presse occidentale, sans nier l’ampleur du massacre (au moins 2300 morts selon le dernier bilan du Hamas ce dimanche matin), s’est montrée très prudente sur l’information et les photos délivrées par les autorités israéliennes, quand bien même un journal, le Jerusalem Post, a confirmé les faits, sans en dire davantage ni s’étendre sur le nombre d’enfants décapités (le chiffre de 40 enfants a été évoqué par divers organes de presse affiliés aux autorités israéliennes mais demeure à ce jour invérifiable).

Toujours est-il que l’effet de sidération joue à plein, une semaine après l’assaut terroriste du Hamas. L’affaire des "bébés décapités" a même été citée par le président américain Joe Biden, ainsi que par de nombreuses personnalités s’exprimant dans les médias sur le conflit.

En retour, la photo d’un enfant palestinien brûlé par une bombe au phosphore blanc (un produit chimique particulièrement agressif) a elle aussi beaucoup tourné sur les réseaux - il s’est avéré qu’il s’agissait d’un enfant kurde blessé lors d’un bombardement turc en 2019. Ce qui ne règle pas le problème d’une potentielle utilisation du phosphore blanc à Gaza : Amnesty International annonçait ce vendredi qu’elle enquêtait justement sur ce "qui semble être une utilisation de phosphore blanc à Gaza, notamment lors d’une frappe près d’un hôtel sur la plage de la ville". À suivre.