Elections en Grèce : la droite remporte la majorité des régions mais perd Athènes

Nouvelle-Démocratie (ND) avait remporté la majorité dans sept des 13 régions du pays au premier tour, le 8 octobre, dont les plus grandes, celles d'Athènes et de Thessalonique.

Le scrutin se tenait ce dimanche dans six régions.

Après le dépouillement de plus de 80% des bulletins, ND perd la Thessalie, région de production agricole vitale pour le pays, dévastée par les pluies diluviennes qui se sont abattues en septembre, faisant 17 morts, et détruisant productions de coton et de fruits, et tuant des centaines de milliers de têtes de bétail.

Le gouverneur sortant Konstantinos Agorastos obtient plus de 40% des voix contre le candidat indépendant, Kouretas Dimitrios (environ 59%).

ND l'a en revanche emporté dans la région du Péloponnèse.

Ce second tour a été marqué par une abstention massive. A 17h30, la participation était de 31,2% contre 42,6% lors du premier tour.