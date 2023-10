Attentat islamiste: hommage d'Arras à Dominique Bernard, le gouvernement affiche sa "fermeté"

Craintes d’un nouvel attentat en France: le château de Versailles et le musée du Louvre évacués et fermés après des alertes (vidéos)

Au lendemain d'une attaque islamiste à Arras, la France vit dans la crainte d'attentats: deux des monuments les plus connus au monde, le musée du Louvre et le château de Versailles, ont été évacués et fermés ce samedi 14 octobre 2023 après des alertes.