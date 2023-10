Devine où je suis? Le jeu géographique en ligne "GeoGuessr" se fraie un chemin dans le monde de l'e-sport

"Nous sommes en Indonésie, car il y a des autocollants sur les poteaux", montre à l'AFP Trevor Rainbolt. En cinq secondes, il clique sur la carte, et choisit ce qui semble être un point au hasard en Indonésie.

C'est gagné: le joueur tombe à seulement 88 kilomètres du lieu qu'il était censé trouver.

Rainbolt, débit accéléré et aura de geek, s'est fait une renommée dans la communauté des adeptes du jeu GeoGuessr car il est capable de deviner, en l'espace d'un dixième de seconde, où a été prise une image sur Google Maps - plus rapide qu'un clignement de l'oeil.

Pour l'oeil néophyte, difficile de voir ne serait-ce que l'image affichée dans ce laps de temps.

"Cela requiert beaucoup de travail", reconnaît-il. "Pendant la pandémie, je jouais autour de 18h par jour."

Le but ? Deviner où on se trouve sur Google Maps pour marquer des points

Créé par un trio de Suédois, Anton Wallen, Daniel Antell et Erland Ranvinge, Geoguessr a vu le jour le 10 mai 2013 lorsqu'il a été publié sur une plateforme prisée de développeurs.

Le principe est simple: le joueur est parachuté à un endroit du globe sur Google Maps, en mode street view et doit deviner où il se trouve. Il place ensuite son curseur sur la carte du monde. Plus le joueur est proche de l'endroit réel, plus il marque des points.

"Mon pote Anton s'amusait avec les interfaces de programmation (API) rendues publiques par Google et a créé un petit jeu qu'il a mis sur Reddit", la plateforme de discussions, explique à l'AFP Daniel Antell. "C'est devenu viral."

Samedi, 24 joueurs venus du monde entier s'affrontaient lors du tout premier tournoi mondial officiel organisé par Geoguessr, à Stockholm, avec à la clé un chèque de 50.000 dollars. Quelque 500 spectateurs, venus de 23 pays, étaient présents, selon Space, la salle qui a accueilli l'événement.

"C'est un peu comme des magiciens, je ne sais pas comment ils font", s'émerveille Axel Vällfors, un ingénieur de 24 ans.

A titre de comparaison, la finale 2022 des Mondiaux de League of Legends - un jeu en ligne très populaire dans lequel deux équipes de cinq joueurs s'affrontent avec l'objectif de détruire la base ennemie - a réuni 18.000 spectateurs à San Francisco et a été suivie par environ 5 millions de fans en ligne.

Une panoplie d'astuces grâce aux poteaux, plaques et à la végétation

Geoguessr, devenue une entreprise réalisant 200 millions de couronnes de chiffre d'affaires (17 millions d'euros) dirigée par Daniel Antell, ne prétend pas forcément vouloir devenir un esport officiel, avancent créateurs et joueurs.

L'autre aspect qui différencie ce jeu des autres esports, c'est qu'il "est très accessible au public, beaucoup d'enfants y jouent, à l'école par exemple", relève Anton Wallen, dont le jeu compte aujourd'hui 65 millions d'utilisateurs enregistrés dans le monde. "Là où nous grandissons le plus, c'est en fait sur les applications mobiles", pour les utilisateurs réguliers.

Côté professionnel, la communauté a mis au point une panoplie d'astuces repérées après des heures passées sur les images, comme ce point noir sur les plaques d'immatriculation en Argentine, le marquage au sol en Grèce, ou la position de la caméra sur les voitures de Google qui captent les images - plus basse au Sri Lanka ou au Japon pour des raisons de respect de la vie privé.

C'est un peu comme un travail de détective : il faut assembler toutes les pièces du puzzle pour savoir où l'on se trouve.

Pour Trevor Rainbolt, le jeu lui a aussi donné l'envie de parcourir le monde, loin de son ordinateur cette fois. L'année dernière, il s'est rendu au Botswana. "Est-ce que je serais allé au Botswana si je ne jouais pas à ce jeu? Absolument pas."