Conflit israélo-palestinien: l'UE va tripler son aide humanitaire à Gaza

"Nous poursuivrons notre étroite coopération avec les Nations unies et ses agences pour s'assurer que cette aide parvienne à ceux qui en ont besoin dans la bande de Gaza", a-t-elle précisé dans un communiqué, au lendemain de sa visite en Israël.

"La Commission soutient le droit d'Israël à se défendre contre les terroristes du Hamas, dans le plein respect du droit humanitaire international. Nous travaillons d'arrache-pied pour faire en sorte que les civils innocents de Gaza bénéficient d'un soutien dans ce contexte", a ajouté Mme von der Leyen.

Le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarcic, a souligné qu'il était "essentiel de garantir un accès sûr et sans restriction à l'aide humanitaire".

Israël a pressé samedi les Palestiniens d'évacuer rapidement le nord de la bande de Gaza, laissant présager d'une prochaine offensive terrestre, une semaine après l'attaque sans précédent lancée par le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Au moins 1.300 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées en Israël depuis l'attaque, et 150 otages enlevés par le Hamas, selon les autorités israéliennes.

Plus de 2.200 Palestiniens, la plupart des civils, dont 724 enfants, selon les autorités locales, sont morts dans la bande de Gaza, un petit territoire pauvre et en état de siège coincé entre Israël et l'Egypte.

L'UE, plus important soutien financier aux Palestiniens, a par ailleurs cette semaine annoncé lancer un "réexamen urgent" de son aide au développement en leur faveur, après l'offensive du Hamas. Le commissaire hongrois Oliver Varhelyi avait dans un premier temps annoncé une suspension de tous les paiements prévus dans le cadre de cette aide, mais l'exécutif européen avait ensuite rectifié le tir, après un tollé dans plusieurs capitales.

L'objectif du réexamen de l'aide au développement "vise à s'assurer qu'aucun financement européen ne permette à une quelconque organisation terroriste de mener des attaques contre Israël", selon la Commission, qui avait précisé que cette mesure ne concernait pas l'aide humanitaire.