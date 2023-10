EuroDreams, le nouveau jeu de tirage qui promet une rente de 20.000 euros par mois pendant 30 ans

En effet, au lieu de verser une cagnotte unique de plusieurs millions d’euros, le grand gagnant remportera une rente mensuelle de 20.000 euros, versée durant 30 ans. Au rang 2, la rente s’élèvera à 2000 € par mois pendant 5 ans. Pour ces deux rangs, en cas de décès du gagnant, le solde du gain est transmissible aux héritiers.

Pour les rangs inférieurs, on repassera sur un gain unique, de 100 euros à 2,5 euros, soit le prix d’une grille dans ce dernier cas.

Huit pays européens, dont la Belgique, organiseront cette loterie, avec des joueurs de France, d’Espagne, du Portugal, du Luxembourg, d’Autriche, d’Irlande et de Suisse.

Deux tirages auront lieu par semaine, comme pour l’EuroMillions, le lundi et le jeudi. Il faudra trouver une combinaison de six numéros de 1 à 40 et un numéro de rêve de 1 à 5, soit une probabilité un peu plus élevée que l’EuroMillions.

Le premier tirage aura lieu le 6 novembre et il sera possible de jouer dès le 30 octobre.