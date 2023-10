Alors que les opérations israéliennes ont déjà fait 1.900 morts à Gaza, "ce n'est que le début" affirme Benjamin Netanyahu

Avec des dizaines de milliers de soldats et réservistes massés à la frontière de la bande de Gaza et l'annonce de plusieurs incursions terrestres dans le territoire palestinien, Israël laisse planer le doute sur une possible opération terrestre d'ampleur, la première depuis 2014.

Israël a déclenché une guerre après l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre, lancée en plein Shabbat, le repos juif hebdomadaire, et le dernier jour de la fête de Souccot. Des centaines de combattants du Hamas ont infiltré Israël à bord de véhicules, par les airs et la mer, pour tuer plus d'un millier de civils dans la rue, chez eux ou en pleine rave-party, semant la terreur sous un déluge de roquettes. Lors de cet assaut qui a provoqué la sidération du pays, ils ont enlevé plusieurs dizaines d'otages israéliens, étrangers et binationaux, que le Hamas menace d'exécuter.

Nouveau bilan

Le nombre de morts dans la bande de Gaza est monté à 1.900, a indiqué vendredi soir le ministère palestinien de la Santé du Hamas, après la multiplication des bombardements israéliens sur ce territoire palestinien contrôlé par le mouvement islamiste.

Ces frappes incessantes "ont coûté la vie à 1.900 martyrs incluant 614 enfants et 370 femmes", a-t-il précisé dans un communiqué, ajoutant que 7.696 personnes avaient été blessées, six jours après l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël.