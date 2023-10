Conflit israélo-palestinien: le match de qualifications pour l'Euro 2024 entre le Kosovo et Israël reporté

Après six journées, la Suisse est en tête du Groupe I avec 14 points devant la Roumanie (12) et Israël (11). La Bélarus (4 pts), le Kosovo (4 pts) et Andorre (2 pts) ne peuvent plus espérer décrocher une des deux places qualificatives.

Les matches de qualification pour le championnat d'Europe des moins de 21 ans Israël-Estonie (12 octobre) et Israël-Allemagne (17 octobre) avaient également été reportés. Tout comme le mini-tournoi européen des moins de 17 ans qui devait opposer du 11 au 17 octobre Israël, la Belgique, Gibraltar et le pays de Galles.