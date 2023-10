Conflit israélo-palestinien: le bilan à Gaza monte à 1.200 morts, le Hamas affirme avoir libéré des otages

En outre, plus de 338.000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile dans la bande de Gaza, en état de siège et pilonnée par l'armée israélienne, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha).

Le nombre de personnes déplacées dans ce territoire densément peuplé de 2,3 millions d'habitants avait, mercredi en fin de journée, "augmenté de 75.000 personnes supplémentaires et atteint 338.934", a indiqué le bureau onusien dans un communiqué publié jeudi.

Le Hamas affirme avoir libéré des otages, les médias israéliens crient à la supercherie

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a affirmé, mercredi soir dans un communiqué, avoir libéré une Israélienne et ses deux enfants, les médias israéliens criant à la supercherie.

"Une femme colon israélienne et ses deux enfants ont été libérés après avoir été détenus lors des affrontements" entre le mouvement et l'armée israélienne, a indiqué la branche armée du Hamas sans préciser la date de leur libération.

Une vidéo diffusée dans la foulée par Al-Aqsa TV, la chaîne du Hamas, montre de jour une femme en chemise bleue avec deux enfants et trois hommes armés s'éloigner d'une zone barbelée qui semble être la clôture érigée par Israël autour de la bande de Gaza.

Aucune présence militaire n'est visible sur ces images.

La télévision publique israélienne a affirmé dans la foulée que ces images montraient des personnes qui "n'avaient jamais été emmenées dans Gaza".

La presse locale explique qu'il s'agit d'Avital Aladjem, habitante du kibboutz Holit qui, selon le récit qu'elle a livré dans une série d'entretiens, avait été emmenée de force samedi par des hommes du Hamas avec deux des enfants d'une voisine jusqu'à la zone frontière entre Israël et la bande de Gaza après l'assaut sans précédent lancé par des centaines de combattants du mouvement islamiste sur le sud du pays. Mme Aladjem a raconté que ses ravisseurs l'avaient laissée libre de repartir avec les petits au niveau de la clôture.

Alors que commencent à émerger, à partir des témoignages recueillis auprès de survivants, l'ampleur des atrocités commises par le Hamas lors de l'assaut de samedi, d'une violence extrême, le mouvement islamiste, qualifié de terroriste par l'Union européenne et les Etats-Unis, se défend d'avoir commis des exactions contre des civils, et accuse "les médias occidentaux" de relayer de fausses accusations.

Un avion néerlandais atterrit à Eindhoven avec des rapatriés d'Israël

Un avion militaire rapatriant 199 ressortissants néerlandais d'Israël a atterri sur la base aérienne d'Eindhoven, aux Pays-Bas, à 22h10 mercredi soir.

L'avion, un Airbus A330, peut accueillir 267 passagers, mais n'a transporté que 199 personnes pour limiter la masse, car le ravitaillement en carburant n'était pas possible à son arrivée à Tel Aviv, a expliqué un porte-parole du ministère néerlandais des Affaires étrangères.

Un autre appareil militaire se rendra à Tel Aviv jeudi pour récupérer un deuxième groupe de ressortissants néerlandais.

Campagne d'affichage à Bruxelles pour exiger la libération des otages du Hamas

Une campagne d'affichage a été menée par l'Union des Étudiants Juifs de Belgique (UEJB) à Bruxelles mercredi en appui aux demandes de libération des otages par les combattants du Hamas dans la bande de Gaza en Palestine.

Environ 1.500 affiches ont été collées au Cimetière d'Ixelles, sur le campus Solbosch de l'ULB et sur la Grand Place entre autres, selon la communication de l'UEJB.

Ces affiches avec le mot en anglais "kidnapped" sur une bannière rouge, reprennent des photos de femmes, enfants, personnes âgées, ou travailleurs migrants pris en otage.

Des dizaines d'Israéliens et d'étrangers sont détenus en otages par les combattants du Hamas dans la bande de Gaza, après l'offensive surprise et meurtrière du mouvement islamiste palestinien qui a commencé samedi.

L'union demande leur libération mais fait aussi part de sa "révulsion face au silence et aux réactions indignes d'une grande partie de la classe politique, des recteurs, rectrices et professeurs d'universités", selon le communiqué diffusé dans la nuit de mercredi à jeudi. L'association appelle les élus et les corps universitaires "à agir, à dénoncer en témoignant leur soutien à la population israélienne et à exiger la libération des otages".

Les co-présidents de l'UEJB, Gabrielle Piorka et Gad Deshayes, déclarent à ce titre: "À ceux qui ne condamnent pas. À ceux qui marcheront dans les rues de Bruxelles et déchireront les affiches montrant les visages des otages torturés à Gaza. Ne vous méprenez pas, vous ne défendez pas les Palestiniens, vous ne défendez pas la paix au Moyen-Orient, vous défendez le terrorisme islamiste".

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé un processus de négociations avec le Hamas en vue d'obtenir la libération des otages enlevés par le groupe islamiste.

Mercredi à Bruxelles, quelque 1.500 manifestants se sont mobilisés devant le ministère des Affaires étrangères pour manifester leur soutien à la Palestine, alors qu'un rassemblement de soutien aux otages et victimes israéliennes a attiré 400 personnes sur la place du Luxembourg.

Le Hamas a lancé samedi une attaque surprise contre Israël qui, selon les forces israéliennes, a tué 1.200 personnes, pour la plupart des civils. Dans la bande de Gaza, au moins 1.055 personnes, dont de nombreux civils, ont été tuées dans les raids aériens israéliens menés en représailles, selon les autorités locales.