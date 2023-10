Le président ukrainien Volodymyr Zelensky actuellement en visite en Belgique

La prochaine présidence belge de l'Union européenne et un certain nombre de questions bilatérales seront abordées au cours de cet entretien.

Le président ukrainien demande depuis longtemps à ses alliés occidentaux de lui fournir des avions de combat dans le contexte de la lutte qui oppose son pays à l'envahisseur russe.

Le Premier ministre Alexander De Croo a lui-même fait référence à la guerre, mardi, dans son discours sur l'état de l'Union prononcé devant les députés fédéraux.

"L'Ukraine sera libérée", a-t-il notamment déclaré à cette occasion. "Pour cela, elle doit obtenir la suprématie dans son espace aérien. Ce n'est qu'alors que les terribles frappes aériennes pourront cesser. En tant que membre de la coalition F-16, nous y contribuons avec 15 autres pays".

La Belgique ne s'est pas engagée à fournir des F-16, mais elle est disposée à contribuer à la formation des pilotes.

Au sein de la majorité, le MR insiste malgré tout pour que des appareils soient livrés, mais selon la Défense, ce n'est pas possible d'un point de vue opérationnel. Le pays a lui-même besoin de ses F-16 pour les entraînements et la défense de l'espace aérien au-dessus du Benelux et des États baltes.