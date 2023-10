Enrico Macias dérape en appelant à “dégommer” des membres de LFI, Jean-Luc Mélenchon consterné

Le parti dirigé par Jean-Luc Mélenchon a été accusé de trouver des justifications à l’attaque du Hamas contre Israël, ce qui a eu le don d’agacer le chanteur français d’origine juive algérienne. “Quand j’entends l’extrême gauche, qui se défausse devant cette horreur, vous m’obligez à dire ce que je ne voulais pas dire : il faut les dégommer, ces gens-là”, a-t-il expliqué.

Le présentateur de “L’heure des pros”, Pascal Praud, a été obligé de compléter sa phrase d’un “politiquement vous voulez dire”, ce qu’a balayé Enrico Macias en ajoutant “oui, bien sûr… mais peut-être aussi physiquement”. Le malaise était général parmi les invités et le présentateur a eu bien du mal à calmer le jeu. “Enrico Macias, je vous en prie, ne disons pas ça, je retire cette phrase que vous n’avez pas pensée. On ne peut pas aller sur ce type d’injonction”, a nuancé Pascal Praud, sans convaincre le chanteur de “Enfants de tous pays” ou encore “Noël à Jérusalem”.

Plusieurs personnalités LFI ont immédiatement réagi au propos d’Enrico Macias, entre consternation et effarement, dont Jean-Luc Mélenchon.

“À force de répéter du matin au soir des mensonges sur LFI, des gens qu’on aime finissent par les croire et appeler au meurtre. Je ne reconnais pas Enrico Macias dans ce propos”, a expliqué le leader d’extrême gauche.

D’autres membres du parti ont assuré ne pas vouloir en rester là concernant cet appel à la violence.

Après le début de l’attaque lancée par le Hamas, Jean-Luc Mélenchon avait expliqué que “toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu’une chose : la violence ne produit et ne reproduit qu’elle-même”. “Horrifiés, nos pensées et notre compassion vont à toutes les populations désemparées victimes de tout cela. Le cessez-le-feu doit s’imposer”, a-t-il ajouté sur la plateforme X.

Une prise de position encore appuyée par le député LFI Louis Boyard : “Trop longtemps que la France ferme les yeux sur la colonisation et les exactions en Palestine. Trop longtemps que la France renvoie dos à dos la violence de l’État israélien et celle de groupes armés palestiniens”.

Ces déclarations de LFI au moment où la classe politique quasi unanime condamnait les attaques du Hamas ont suscité la colère d’élus socialistes, alliés du parti de Jean-Luc Mélenchon au sein de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes).