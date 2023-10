Des résidus de pesticides dans plus d’un tiers des produits à base de céréales

D’après l’étude de Foodwatch – la première à s’intéresser aux céréales, la production de blé, maïs ou d’avoine, entre autres, contribue de manière significative à l’usage généralisé (et donc, à la contamination de l’environnement et à l’ingestion) de pesticides dans l’Union européenne.

Les distributeurs négligent cependant souvent ce sujet par rapport aux résidus de pesticides sur les fruits et légumes, auxquels ils se sont déjà attaqués et sur lesquels ils communiquent plus facilement.

Or, rappelle-t-on chez Foodwatch, les pesticides sont par essence toxiques et ont des effets secondaires majeurs. Ils peuvent provoquer des cancers, de l’infertilité ou des maladies psychologiques comme la dépression. Ils ont également des effets sur la biodiversité.

”Mais il est temps de s’y attaquer, ce que ne font pas les supermarchés”, déplore l’ONG alors qu’en Europe, la production de céréales couvre tout de même 50 % des surfaces cultivées, soit l’équivalent de plus 81 millions de terrains de football. Ceux-ci sont en effet traités, en moyenne, 4 à 6 fois par des pesticides chaque année.

Pour se faire une idée claire de la situation, Foodwatch a analysé la base de données publique de tests de résidus de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Il en ressort que, sur 2.234 échantillons de céréales et produits à base de céréales issus de l’agriculture conventionnelle (et donc non bio, NDLR), 37 % (soit 837) contenaient un ou plusieurs pesticides. Quelque 1.215 résidus de 65 pesticides différents ont été découverts. Parmi ceux-ci, 18 résidus dans 14 échantillons dépassaient les limites maximales en la matière.

La prévalence des résidus de pesticides varie en outre considérablement, ajoute l’ONG, passant de moins de 10 % dans les échantillons de grain d’épeautre et de seigle à près de 90 % dans le pain et les petits pains de blé.

L’organisation de défense des consommateurs souligne toutefois que si le taux de pesticides dans le pain et le blé est préoccupant, il reste nettement inférieur à celui que l’on trouve dans les fruits et légumes.

Il n’en reste pas moins, relève Foodwatch, que les pays européens font un usage systématique et à grande échelle de pesticides sur les céréales. En France par exemple, 40 % de ces substances chimiques sont précisément utilisées sur des céréales.

Les pesticides sont donc omniprésents : dans l’eau, dans l’air, dans les sols et jusqu’à l’alimentation quotidienne, alerte l’ONG.

Dans le cadre de son étude, l’organisation a interrogé 20 grandes chaînes de supermarchés de France, d’Allemagne, des Pays-Bas et de Suisse. Si l’enseigne helvète Migros est parvenue à éliminer ces pesticides de la production de ses céréales, ce n’est pas le cas des autres distributeurs sondés.

Ainsi, en France, si les Carrefour, Super U, E. Leclerc, Casino, Monoprix et autres Intermarché ont chacun développé des stratégies plus ou moins avancées et ambitieuses pour réduire les pesticides sur les fruits et légumes, aucun n’en a adopté une incluant globalement la production de céréales. Seuls Carrefour et Intermarché ont commencé à engager leurs filières céréales vers des réductions et des suppressions de pesticides, concède Foodwatch, mais ces démarches ne concernent cependant que peu de produits vendus en rayons.

Parce qu’elle considère que les distributeurs ont une responsabilité vis-à-vis de l’impact des produits qu’ils proposent dans leurs rayons, l’ONG a décidé d’interpeller les grandes chaînes de supermarchés de France, d’Allemagne et des Pays-Bas, notamment par le biais d’une pétition en ligne lancée mardi. Elle leur demande que la suppression des pesticides dans la production de céréales devienne une de leurs priorités. Elle invite des distributeurs tels que Leclerc, Carrefour, Albert Heijn, Jumbo, Aldi et Lidl à s’engager à ne vendre que des produits à base de céréales produites sans pesticides.

Les consommateurs sont motivés à se débarrasser de ces produits, mais ne peuvent pas faire grand-chose, constate Jörg Rohwedder, le directeur exécutif international de Foodwatch. “Ce sont en effet les distributeurs qui décident ce qu’ils mettent dans leurs rayons. Vous avez le pouvoir de mettre dans vos rayons ce dont nous, consommateurs, avons envie”, lance-t-il à l’adresse des chaînes de supermarchés.

Selon lui, les distributeurs sont bien conscients de cette situation et ont assez d’expertise en la matière. S’il a été possible d’agir pour les fruits et les légumes, cela l’est également pour les céréales, insiste le responsable de l’ONG.

”Les campagnes de marketing axées sur les abeilles et la biodiversité peuvent être considérées comme une diversion et risquent d’induire en erreur les consommateurs en suggérant que les détaillants œuvrent stratégiquement à l’amélioration de la biodiversité”, assène Foodwatch. L’ONG appelle donc les consommateurs à faire pression sur ces derniers, ce qui pourrait être un moteur essentiel de changement, comme cela fut le cas pour les fruits et légumes.

L’organisation demande enfin que les supermarchés publient chaque année des données indiquant quelle part des produits à base de céréales sont cultivées avec et sans pesticides.