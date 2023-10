Affaire Stéphane Plaza : la justice ouvre une enquête pour violences conjugales à l’encontre de l’animateur star de M6

”Deux courriers de femmes ont été reçus au parquet de Paris reprochant des violences commises” par Stéphane Plaza “au cours de (leur) relation”, a précisé le parquet auprès de l'AFP.

M6 attend les résultats d'une enquête interne

Pour rappel, l’animateur de 53 ans a été “accusé de violences sur trois anciennes compagnes” dans une enquête signée par nos confrères de Mediapart à la fin du mois de septembre. Elles l’accusent de comportements humiliants, menaçants, d’accès de colère, et de violences verbales, et physiques pour deux d’entre elles.

Si l’animateur a refusé de s’exprimer directement sur le sujet, il a formellement contesté ces accusations. Son avocate a évoqué des “allégations totalement extrapolées, voire mensongères” et des “accusations fantaisistes”.

De son côté, la chaîne M6, qui diffuse les programmes de Stéphane Plaza, avait dit prendre acte de sa “contestation formelle” des faits qui lui sont reprochés.

Contacté ce mardi, l'un des avocats de l'animateur n'a pas souhaité réagir. Le groupe audiovisuel français n'a pas non plus souhaité réagir à l'annonce de l'ouverture de l'enquête et a dit attendre les résultats d'une enquête interne.

Soirée "spéciale Plaza" sur M6: polémique et manif

Cette annonce tombe mal pour le plus célèbre des agents immobiliers de France, qui a droit à une soirée spéciale sur M6 ce mardi soir avec la diffusion d’un épisode de “Recherche appartement ou maison” et du documentaire “Stéphane Plaza : voyage avec mon père”.

Ce choix de programmation fait polémique à l’aune des accusations auxquelles l’animateur fait face. Une manifestation initiée par la militante féministe Alice Coffin a d’ailleurs eu lieu ce mardi dès 19 h 30 devant le siège de M6, afin de protester contre la décision de la chaîne de maintenir sa programmation.

”Stéphane Plaza en pleine gloire à l’antenne de M6 mardi soir, comme si de rien n’était, comme toujours, comme si on pouvait frapper les femmes sans conséquences, comme si notre parole ne valait rien. Venez nombreux”, a écrit sur X (ex-Twitter) la journaliste Hélène Devynck, qui a récemment fait l’actualité pour avoir accusé Patrick Poivre d'Arvor de viol.

D'agent immobilier à "animateur préféré des Français"

Initialement agent immobilier, Stéphane Plaza est devenu une star du petit écran quand M6 l'a propulsé en 2006 à la tête de l'émission "Recherche appartement ou maison" puis de "Maison à vendre" (2007) et de "Chasseurs d'appart" (2015).

Désigné depuis plusieurs années animateur préféré des Français, il est l'une des valeurs sûres de M6, réunissant plusieurs millions de téléspectateurs avec ses différents programmes. Il a également foulé les planches à plusieurs reprises, notamment dans une pièce de Laurent Ruquier passée par la Belgique en janvier dernier.

Le groupe M6 est devenu en janvier 2022 actionnaire majoritaire de son réseau d'agences immobilières qui compte quelque 660 franchises à travers la France.