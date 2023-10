Sécurité sanitaire : l’agroalimentaire mondial face au risque croissant de “défaillances en cascade”

Lanceuse d’alerte cherche caisse de résonance

Entre le film Les algues vertes, qui retrace avec rigueur l’enquête d’une journaliste française dans le milieu de l’industrie porcine, et Yasmine Motarjemi, ex-responsable de la sécurité alimentaire chez le géant Nestlé, il y a un trait d’union. Il s’appelle Inès Léraud, la journaliste qui a enquêté et s’intéresse de longue date aux conséquences de l’industrie agroalimentaire. L’enquêtrice est d’ailleurs l’une des rares à s’être intéressée de près au parcours de Motarjemi, mise au ban de la société pour laquelle elle travaillait pour avoir dénoncé une série de défaillances graves.

”Il y a eu un cas, à l’époque où je subissais le harcèlement de Nestlé, d’un rapport d’usine insatisfaisant”, témoigne cette spécialiste des toxi-infections alimentaires. “Ce rapport a atterri sur la table de la direction, on en a discuté. Normalement, dans ce genre de cas, il faut arrêter l’usine. Devant tout le monde, mon chef m’a demandé : 'Alors, qu’est-ce que vous en pensez ?' Il connaissait parfaitement mon point de vue : arrêter l’usine. Mais je savais que ça se passerait mal, j’ai demandé qu’on envoie une équipe pour comprendre quel est le problème et mettre l’usine aux normes. Mon chef s’est moqué de moi. Il a dit : 'Vous savez ce qu’on va faire ? Une lettre pour que les usines se préparent mieux pour la prochaine fois.'”

Le temps a donné raison à cette ancienne employée de l’OMS : sur le plan judiciaire, la justice a estimé qu’un harcèlement avait bien eu cours chez Nestlé, non seulement pour la décrédibiliser mais aussi pour la faire taire. Sur le plan sanitaire, Nestlé a plus tard connu un scandale majeur en 2022, lors de l’affaire dite des pizzas contaminées (par la bactérie E. Coli) de la marque Buitoni ; une affaire qui s’est soldée par la mort de deux enfants (sur une cinquantaine de contaminations au total).

Défaillances régulières

Mais Nestlé n’est pas la seule entreprise d’agroalimentaire touchée par le scandale sanitaire ces dernières années, à l’image du géant Lactalis (plus de 300 plaintes en France depuis 2017 pour des lots de lait infantile contaminé), Ferrero (cas de Salmonellose dans des produits Kinder en 2022 en France, mais aussi fermeture d’une partie de l’usine à Arlon après découverte de Salmonelle).

”On fait toujours face à une chaîne de défaillances en cascade”, fait valoir Yasmine Motarjemi. “Cela commence avec les autorités qui ne veulent pas écouter les lanceurs d’alerte. Par exemple j’avais écrit à la ministre de la santé en France, qui n’a pas répondu, j’ai reporté à la Commission d’alerte en santé publique (en France également), qui n’a pas donné suite à mes alertes. Si tel avait été le cas, je ne sais pas si l’affaire des pizzas aurait eu lieu. On a donc des autorités qui ferment les yeux, des associations de consommateurs peu impliquées…”

La raison économique a, selon elle, colonisé toute les strates des contrôles pourtant renforcés après une suite de scandales sanitaires dans les années 90-2000. Mais cette “raison économique” n’explique pas tout, ajoute Madame Motarjemi : “Nous avons un système très robuste qui empêche, théoriquement, qu’une négligence puisse pas aboutir à de grosses conséquences. Sauf que l’on prend la sécurité des produits pour acquise. Quand on rentre dans le business de la nourriture il faut se dire que c’est un business à risque, qu’il y a des dangers. Et ça, ni les consommateurs, ni les autorités ne le mesurent. Je l’ai fortement ressenti à l’OMS déjà, on me disait : quoi, la sécurité des aliments ? En conférence nutrition, on ne voulait même pas en parler.”

Du 10 au 15 octobre

Le festival Alimenterre, organisé par Humundi (ancien SOS faim) se tient du 10 au 15 octobre un peu partout à Bruxelles et en Wallonie. Au programme de cette quinzième édition, outre des films dénonçant “la violence de l’industrie agroalimentaire (Les Algues vertes)”, le festival entend rendre hommage, entre autres, aux revendications pour “plus de justice climatique et sociale (Les fourmis et la sauterelle)”, “des systèmes alimentaires durables (Tu nourriras le monde”, sans oublier de donner quelques “réponses au soutien d’une transition alimentaire (Là où l’herbe est plus verte)”, comme le décrit l’éditorial de Julie Van der Kar, responsable du festival.