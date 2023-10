Réunion extraordinaire mardi des ministres UE des Affaires étrangères concernant le conflit israélo-palestinien "Des attaques aveugles et effroyables"

Éviter un nouveau bain de sang

Cinquante ans quasi jour pour jour après la guerre du Kippour, Israël a connu samedi l’une des plus sombres journées de son histoire continuellement tourmentée. Comme en 1973, lorsque les armées égyptienne et syrienne ont pénétré dans les territoires occupés, les services de renseignements israéliens n’ont rien vu venir et le pays a subi de multiples attaques. Ce n’était pas une simple incursion comme on en a connu régulièrement depuis des dizaines d’années, mais un assaut par la terre, la mer et le ciel. Une opération terroriste d’envergure qui a assurément demandé des mois de planification et qui combinait des moyens classiques comme l’usage de bulldozers ou plus sophistiqués avec les frappes de drones contre des chars israéliens. Des centaines de combattants du Hamas ont abattu des civils et militaires israéliens, mais aussi enlevé de nombreuses personnes. On sait à quel point ces prises d’otage peuvent marquer les Israéliens.