Pour les habitants d’Ofakim, "on a vendu le pays"

Il n’y a jamais eu de réelle compétition aux élections municipales prévues pour le 30 octobre : Itzik Danino est l’homme d’Ofakim. Il a promis de changer le destin de la ville, assommée par la fin de l’économie planifiée et le mouvement vers le néo-libéralisme au début des années 1990. La population devrait doubler d’ici cinq ans, de 20 000 à 40 000 habitants, en devenant une banlieue dortoir de Beer Sheva, grande ville du Néguev dans laquelle Israël espère établir une nouvelle Silicon Valley.

Samedi, le maire a personnellement emmené à l’hôtel des habitants de Mishmor HaGeffen, le quartier le plus durement touché par l’offensive du Hamas. "Ils savaient où ils allaient, ils savaient qu’il n’y allait pas avoir de résistance ici ", dit Shiloh.

Les habitations sont un peu plus modestes, un peu plus décrépites que dans le reste de la ville. Samedi matin, Shiloh a entendu du bruit, il a regardé par la fenêtre. "J’ai vu quatre mecs armés. Je me suis baissé. Deux balles ont brisé la fenêtre exactement là où était ma tête, explique-t-il. Mon voisin Tarek, un Arabe israélien, est arrivé à moto, ils l’ont descendu juste ici."

“Impossible de décrire le choc”

Dans la rue, plusieurs taches de sang caillé témoignent de la violence. Les gants bleus chirurgicaux jonchent le sol.

Dans la maison en face de chez Shiloh, cinq hommes du Hamas ont pris en otage un couple récemment parti en retraite. Cela a duré près de vingt heures : c’était le dernier refuge des hommes du Hamas dans la ville, délogés seulement à trois heures du matin. Le fils arpente la maison. Il est policier, ne peut pas parler ouvertement. S’il est soulagé de savoir ses parents en vie, cela reste un lieu de deuil. "On voit les gens passer, encore et encore, ils prennent des photos. Mais des gens sont morts ici", dit-il, en colère. Au moins trois policiers ont été tués dans les combats.

Dans le reste de la ville, on a vu ça sur les réseaux sociaux, terrés chez soi. "On est habitués aux alertes à la roquette. " Yahaloma Zechut n’a donc pas paniqué quand elles ont retenti à 7 heures du matin samedi. Avec son mari, elle est descendue dans le bunker qui, comme pour beaucoup de familles israéliennes, fait aussi office de fourre-tout. "J’ai entendu des tirs, des tirs automatiques, c’est à ce moment-là que je me suis rendu compte que quelque chose ne tournait pas rond", raconte cette ancienne électricienne pour l’armée de l’air.

C’est là que les vidéos ont commencé à affluer. Elle en a des dizaines, d’hommes masqués en uniforme dans des pick-ups, tenant les rues. L’une d’entre elles montre un dépôt de munitions – dedans, au moins un lance-roquettes. "C’est impossible de décrire le choc " dit Yahaloma. Avec son mari, Shuki, ils se démarquent du reste de leur communauté. Ils font du reiki et du shiatsu, et surtout ils s’engagent pour le vivre ensemble avec les Palestiniens – une initiative locale que Yahaloma, fille du coin, mène d’une main de fer après avoir été victime d’une attaque à la bombe au début des années 2000.

Avec une moitié de la population issue de l’immigration marocaine, et un tiers d’ultra-orthodoxes, Ofakim représente un Israël longtemps laissé pour compte. On avait accueilli la formation d’un gouvernement de droite dure avec joie. Mais aujourd’hui, les yeux se tournent vers l’establishment et le gouvernement, on cherche des réponses. "Comment expliquer ce qui s’est passé ?, se demande Moshe Hamias, la cinquantaine. J’ai fait mes réserves à la frontière. Si un lapin s’approche de la clôture, on lui tire dessus. Et là, rien, des centaines d’hommes, rien." Sa fille, à côté, l’interrompt sans hésiter. "On a vendu le pays ", dit sa fille, à côté, sans hésiter. Il hoche la tête. "Oui, des collaborateurs, c’est sûr. " Qui ? Moshe hausse les épaules.

“Je reste optimiste”

Sur les réseaux sociaux, les rumeurs vont déjà bon train : c’est le gouvernement qui a ignoré les avertissements du renseignement, ce sont des généraux acquis à la gauche… "Tous les médias parlent de “ oui, Bibi, non, Bibi ”, s’emporte Shuki. Et nous, on est là, des terroristes rentrent jusque dans nos maisons. Cela ne peut plus rester le cas. Il est temps de parler d’autre chose ! " De la porte, Yahaloma lui lance un "pas de politique " péremptoire. Elle se prépare à aller tenir une permanence au centre de résilience, un standard qu’elle a mis en place pour aider les gens de la région à gérer les traumatismes accumulés des guerres répétées avec Gaza. "Je suis optimiste, et je reste optimiste. Mais je sais qu’on ne peut pas faire la paix avec des extrémistes. Et dans une guerre, il n’y a que des extrémistes et des victimes ". Elle reçoit un message. "Yigal est mort ", dit-elle à son mari. Le silence tombe.

À la lisière de la ville, deux pickup du Hamas gisent, maintenant impuissants. L’un d’entre eux est encore en feu. Il est près de midi, des coups de feu retentissent. La police rabat les civils. Il y aurait peut-être encore des hommes armés cachés dans la ville. La plupart des gens rentrent se mettre à l’abri. Dans un square, deux femmes se lamentent à même le sol, réconfortées par des voisins. Un de leurs proches vient de mourir à l’hôpital.