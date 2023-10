Israël: l'armée dit avoir le "contrôle total" des localités attaquées dans le sud du pays

"Nous avons le contrôle total des communautés", a déclaré le général Daniel Hagari, porte-parole de l'armée, lors d'un point de presse télévisé, ajoutant néanmoins: "il pourrait y avoir encore des terroristes dans la zone".

Au moins 436 morts et 2.270 blessés à Gaza, selon le ministère palestinien de la Santé

La bande de Gaza recense 436 morts et plus de 2.270 blessés à la suite des attaques israéliennes, a indiqué lundi le ministère palestinien de la Santé sur Facebook. Il s'agirait principalement de civils. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, 91 enfants et 61 femmes ont perdu la vie.

L'attaque surprise du groupe radical palestinien Hamas samedi a entraîné de violents combats entre ce groupe et les forces armées israéliennes (IDF), principalement autour de la bande de Gaza. Selon les autorités de l'État hébreu, au moins 700 personnes sont mortes en Israël et 2.243 ont été blessées. Plus de 100 israéliens ont également été enlevés et emmenés dans la bande de Gaza.

Les voyages non-essentiels déconseillés en Israël et fortement déconseillés à Gaza

Le SPF Affaires étrangères a mis à jour dimanche soir ses conseils de voyage pour Israël et les territoires palestiniens. Les voyages non-essentiels sont vivement déconseillés vers Israël et sont fortement déconseillés vers Gaza, en raison de la recrudescence des violences dans la région depuis samedi.

En raison de la situation "très tendue et imprévisible" sur place, les voyages vers Israël sont vivement déconseillés. La compagnie aérienne Brussels Airlines et le tour-opérateur TUI avaient déjà décidé samedi de suspendre leurs liaisons vers Tel Aviv respectivement jusqu'à ce lundi et jusqu'au 21 octobre. De nombreuses autres compagnies aériennes internationales ont pris des mesures similaires. Des vols restent toutefois possibles depuis l'aéroport de la ville israélienne.

Les voyages vers la bande de Gaza sont pour leur part fortement déconseillés. "À l'intérieur de Gaza, les étrangers pourraient être la cible de menaces, d'attentats et d'enlèvements", précise le site des Affaires étrangères.

Une éventuelle évacuation des ressortissants belges dans la région n'est pas à l'ordre du jour, ajoute par ailleurs le service public fédéral. "Nous continuons à suivre la situation", conclut le porte-parole Nicolas Fierens Gevaert.