"Nos droits sont bafoués" : une association de victimes des attentats de Paris déplore la décision de la justice belge à propos de Salah Abdeslam

D'ailleurs, l'association des victimes "13ONZE15 FRATERNITE ET VERITE" exprime sa colère envers la justice belge via un communiqué. "Nous, parties civiles lors du procès des attentats du 13 novembre avons ressenti colère, amertume et abandon lors de l’annonce de la décision de la juridiction belge des Référés selon laquelle Salah Abdeslam ne serait pas remis aux autorités judiciaires françaises pour l’exécution de la peine de perpétuité incompressible. Peine à laquelle il a été condamné aux termes du long et unanimement jugé exemplaire procès V 13.

A la veille de la commémoration des attentats c’est l’abattement qui frappe beaucoup d’entre nous qui pensaient en avoir terminé avec le procès V 13 alors qu’aucun des condamnés n’avait interjeté appel de la peine qui lui était infligée.

Lors du procès des attentats du 13 novembre 2015, Salah Abdeslam a eu droit à une défense : Il a eu droit de garder le silence. Il a eu droit de faire appel. Droit qu’il a choisi de ne pas exercer.

Victimes des attentats du 13 novembre 2015 auxquels il a participé, nous sommes aussi fiers d’être citoyens du pays des droits de l’Homme. Fiers d’avoir vu ces droits s’exercer et opposer la Justice à la barbarie.

Victimes et citoyens, nous ne comprenons pas la décision de la juridiction belge des Référés selon laquelle Salah Abdeslam ne serait pas remis aux autorités judiciaires françaises pour exécuter sa peine. La question soumise à la juridiction belge des référés sera jugée au fond dans les prochaines semaines, selon nos informations, formons le vœu que le juge du fond rétablisse l’ordre et apaise ainsi notre colère. De quel droit interfèrent-ils dans dix mois d’audiences, 600 témoignages et le travail de neuf juges spécialisés ? De quel droit vont-ils à l’encontre de l’avis-même du condamné exprimé lors de son choix de ne pas faire appel ? Victimes et citoyens, ce sont nos droits à la Justice qui sont aujourd’hui bafoués."