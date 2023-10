Joe Biden promet à Israël un soutien "inébranlable" face au Hamas: "Des attaques terroristes" (vidéo)

"Ce n'est pas le moment pour quelque acteur hostile à Israël que ce soit de chercher à exploiter ces attaques à son profit. Le monde entier regarde", a prévenu M. Biden lors d'une déclaration à la Maison Blanche, dans une possible allusion à l'Iran et au Hezbollah chiite libanais.

Le président américain, qui s'est entretenu plus tôt avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a évoqué une "tragédie humaine", en présence du secrétaire d'Etat Antony Blinken.

"Les Etats-Unis condamnent sans équivoque les attaques horribles par des terroristes du Hamas contre Israël, y compris des civils", a déclaré auparavant M. Blinken dans un communiqué.

Le chef de la diplomatie américaine a aussi discuté avec le président palestinien Mahmoud Abbas, selon un communiqué du département d'Etat, l'appelant à "poursuivre et intensifier les mesures pour restaurer le calme et la stabilité en Cisjordanie" occupée.

Le Canada voisin également "condamne sans réserve l'attaque terroriste menée en ce moment contre Israël" et soutient "pleinement Israël et son droit de se défendre", a par ailleurs affirmé son Premier ministre Justin Trudeau, tout en appelant à préserver la vie des civils.

Au moins 232 personnes ont été tuées samedi dans la bande de Gaza dans les frappes aériennes de représailles israéliennes, selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste, au pouvoir dans l'enclave palestinienne depuis 2007.Au moins 80 personnes ont péri côté israélien depuis le début de l'offensive du Hamas, qui a tiré des milliers de roquettes vers Israël, et dont des combattants se sont infiltrés dans des localités israéliennes, ont indiqué les services de secours israéliens. L'armée israélienne a reconnu que des "soldats et des civils israéliens" avaient été enlevés lors de ces infiltrations.

Depuis le début de l'année, les violences liées au conflit israélo-palestinien se sont intensifiées et avaient déjà coûté la vie, avant samedi, à au moins 247 Palestiniens, 33 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles.

Tensions entre Biden et Netanyahu

Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que le Pentagone s'assurerait qu'Israël avait "ce dont il a besoin pour se défendre". "Notre engagement au droit d'Israël à se défendre demeure inébranlable", a-t-il insisté.

Le président Biden et son administration poussent depuis des mois pour une normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite, deux des plus anciens alliés des Etats-Unis au Moyen-Orient qui partagent une inquiétude envers le développement du programme nucléaire iranien.

Les relations américano-israéliennes se sont nettement tendues depuis le retour au pouvoir en décembre 2022 de Benjamin Netanyahu, à la tête d'un gouvernement que Joe Biden a qualifié de "plus extrême" de l'histoire du pays.

L'administration américaine déplore la réforme du système judiciaire israélien qu'elle juge "antidémocratique" et de la poursuite de la colonisation israélienne des territoires palestiniens.

La République islamique a d'ailleurs salué la "fière opération" lancée par le Hamas, tout comme le mouvement chiite libanais pro-iranien.

Les adversaires républicains de Joe Biden, y compris son prédécesseur Donald Trump, ont saisi l'occasion de ces attaques pour réitérer samedi leurs critiques de l'accord entre les Etats-Unis et l'Iran qui a abouti en septembre au déblocage de six milliards de dollars de recettes pétrolières iraniennes gelées en Corée du Sud.

Cet accord avait ouvert la voie à la libération de cinq citoyens américains détenus par Téhéran.