Sommet européen: les chefs d'Etat européens réfléchissent à l'avenir de l'UE à Grenade

Plus de 2.500 hommes, femmes et enfants sont morts ou disparus en Méditerranée en 2023, selon l'ONU. L'agence européenne de surveillance des frontières Frontex a détecté 232.350 franchissements irréguliers des frontières extérieures de l'Europe au cours des huit premiers mois de l'année, soit le nombre le plus élevé depuis la crise des réfugiés de 2016. Cette augmentation est principalement due au nombre d'arrivées par la Méditerranée centrale, qui reste la principale route migratoire vers l'UE et représente un cas sur deux.

Le sujet de la migration est source de tensions entre les Etats membres depuis des années, mais le ton des débats en Andalousie pourrait cependant être adouci par l'accord conclu mercredi sur des procédures assouplies en cas de crise migratoire, dernier mandat de négociation sur lequel devait s'accorder le Conseil dans le cadre du projet de Pacte sur la Migration et l'Asile.

Cette avancée permettra peut-être aux chefs d'Etat et de gouvernement de se concentrer sur la dimension extérieure de la politique migratoire, comme la mise en oeuvre du protocole d'accord avec la Tunisie, qui fait couler beaucoup d'encre. Le président tunisien Kais Saied a encore indiqué lundi soir refuser les fonds alloués à son pays par l'UE qui s'apparentent, selon lui, à de la "charité", et dont le montant "dérisoire" irait à l'encontre de l'accord conclu en juillet entre les deux parties.

De son côté, Alexander De Croo maintient que des accords avec des pays d'Afrique constituent "une partie de la solution". "C'est uniquement en travaillant avec les pays africains qu'on va pouvoir trouver des solutions à plus long terme", a-t-il affirmé, tout en admettant que l'accord conclu avec la Tunisie pourrait être amélioré. Il a notamment appelé à inclure la migration légale et des investissements dans des "accords plus larges".

Mais ce sommet informel doit aussi permettre d'aborder l'avenir de l'Union européenne. L'élargissement de l'UE à d'autres Etats membres est au-devant de la scène depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Une décision sur l'ouverture des négociations avec Kiev en vue d'une adhésion doit d'ailleurs être prise à la fin de l'année. Le président du Conseil européen, Charles Michel, avait proposé 2030 comme date butoir pour l'adhésion de nouveaux Etats membres - outre l'Ukraine, la Moldavie et six autres pays sont candidats. Mais le Belge a assuré au magazine allemand Der Spiegel jeudi dernier que l'Ukraine devrait mettre en oeuvre les réformes requises et ne bénéficierait pas d'un traitement de faveur.

L'Union européenne devra, elle aussi, faire ses devoirs et se préparer à une Europe à 30, voire davantage. Les pays voisins de l'Ukraine ont été confrontés à un test grandeur nature lorsque les céréales ukrainiennes ont soudainement inondé le marché et fait chuter les prix. En outre, l'adhésion de l'Ukraine pourrait coûter à l'UE pas moins de 186 milliards d'euros sur sept ans, comme l'a révélé le journal britannique Financial Times, soit pratiquement autant que le budget annuel de l'UE. Pratiquement tous les Etats membres deviendraient contributeurs nets au budget européen.

Pour Alexander De Croo, il est certain que l'UE devra non seulement adapter ses budgets et ses politiques, mais aussi revoir le fonctionnement de ses institutions, comme la composition de la Commission européenne ou le processus décisionnel au sein des Etats membres.

Le sommet européen sera précédé, jeudi, d'une nouvelle réunion de la Communauté politique européenne (CPE), une instance informelle de consultation politique composée de près de 50 pays, créée à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie afin de discuter des grandes questions stratégiques du continent.

La CPE vise à envoyer un nouveau signal de soutien à l'Ukraine et à souligner l'isolement de Moscou, mais le conflit entre la Serbie et le Kosovo, l'opération militaire de l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh et l'exode des Arméniens de l'enclave concentreront également l'attention.

Toutefois, aucun entretien entre les dirigeants de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie n'aura lieu à Grenade. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a prévenu qu'il ne se rendrait pas en Espagne en raison des récentes marques de soutien européennes envers Erevan.