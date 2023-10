Pas de procès en appel pour Dino Scala en France, "le violeur de la Sambre"

Dino Scala, 62 ans, avait été condamné en juillet 2022 à 20 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté des deux tiers, pour une série de 54 viols, tentatives de viols et agressions ou tentatives d’agression sexuelles.

Ces faits avaient été commis entre 1988 et 2018 près de son domicile, autour de la rivière de la Sambre, en France mais aussi en Belgique.

"Monsieur Scala ne souhaite pas imposer un second procès à ses proches, ainsi qu’aux parties civiles, le premier procès ayant été particulièrement médiatisé, long et éprouvant", explique son avocate, Me Mathieu.

Poursuivi pour un total de 56 faits, il en avait reconnu 40 et en avait contesté 16.

"Le fait qu’il ait été acquitté pour les deux seuls faits criminels qu’il contestait lui permet de comprendre que sa sincérité a été prise en compte", développe son avocate. "Les 14 faits contestés pour lesquels il a été condamné sont des délits, sanctionnés par des peines moins sévères".

Dino Scala est toujours visé par une information judiciaire ouverte en mars par le parquet de Valenciennes, pour une autre série de viols, tentatives de viol et agressions sexuelles commis entre 1988 et 2009.