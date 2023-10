Climat: la température moyenne depuis janvier est 1,4°C plus chaude qu'à l'ère pré-industrielle

La température moyenne mondiale depuis janvier est la plus chaude jamais mesurée sur les neuf premiers mois de l'année, 1,40°C au-dessus du climat des années 1850-1900 et plus proche que jamais de la limite la plus ambitieuse de l'accord de Paris (1,5°C sur plusieurs années), selon le bilan mensuel de l'observatoire européen Copernicus publié jeudi.