Pourquoi Pékin censure-t-il une photo de deux athlètes chinoises qui s'enlacent?

Pékin a pourtant tout fait pour que cette photo n'apparaisse pas dans la presse, rapporte la BBC. En effet, le 4 et le 6 en Chine font allusion au 4 juin 1989, jour du massacre de la place de Tiananmen. Ce jour-là, des centaines d'étudiants chinois demandaient davantage de liberté et de démocratie dans leur pays et ont été abattus par l'armée sur cette fameuse place, sans qu'aujourd'hui on ne sache encore quel est le nombre exact de victimes.

<p>Des centaines d'étudiants rassemblés place Tiananmen autour de la statue "Déesse de la Démocratie", le 2 juin 1989 à Pékin</p> ©AFP/Archives

Plus de 30 ans plus tard, le sujet reste très sensible en Chine. Une génération entière est passée depuis, sans parfois qu'elle ne reçoive aucune information sur cet évènement au retentissement mondial. La moindre allusion à la date ou aux faits est filtrée par le gouvernement. À Hong Kong, où la situation est électrique, le souvenir du massacre donne lieu à des tentatives de commémoration réprimées par la police, comme ce fut le cas en juin dernier.

Les publications des médias ou des personnes sur les réseaux sociaux sont souvent supprimées si elles ont un lien avec ces massacres. Ici, la BBC note que la photo des deux athlètes a souvent été supprimée, laissant place à un simple fond gris, mais ça n'a pas toujours été le cas, certains journaux chinois l'ayant encore sur leur site.