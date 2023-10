Sur les antennes d'Europe 1, Elkabbach prenait parfois l'habitude de commencer ses interviews politiques avec une question sèche, souvent déroutante pour l'invité. En 2014, il interroge André Vallini, alors secrétaire d’État à la Réforme territoriale et lui demande simplement "Quelle couleur vous préférez pour le mur?" Interloqué, le membre du gouvernement ne savait que répondre à cela jusqu'à ce que le journaliste précise le fond de sa pensée : "Comment quel mur ? Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser".

"Vous n'avez pas honte?"

En 2015, Jean-Pierre Elkabbach tentait la même approche avec Marine Le Pen, en étant un peu moins équivoque. "Vous n'avez pas honte?" lançait-il à la présidente du Front National, désabusée mais qui "reconnaissait bien son interlocuteur dans la provocation". Le journaliste reprochait à Le Pen de ne pas avoir participé à la marche de soutien à Charlie Hebdo.

Passes d'armes avec Georges Marchais

Elkabbach était déjà provocateur il y a plus de 40 ans. En 1980, il recevait Georges Marchais et l'interroge sur l'URSS et sa politique extérieure. Le président du parti communiste d'alors s'est alors exclamé : "Cela fait vingt fois que je discute avec vous et vous n’arrivez pas à vous mettre dans votre petite tête que moi aussi j’ai un cerveau".

À Bruno Lemaire : "ça ne fonctionne pas"

Lors de la primaire de la droite pour l'élection présidentielle de 2017, les candidats sont nombreux et il y a du beau monde, avec Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon (qui a finalement remporté la primaire). Autre candidat, Bruno Le Maire, à la traîne dans les sondages, souhaite lui un renouvellement des représentants politiques à droite, le tout devant des concurrents le sourire aux lèvres et un Elkabbach sceptique : "Pourquoi ça ne fonctionne pas avec vous ?" demande-t-il à l'actuel ministre de l'Économie et des Finances, qui répond "Mais qu’est-ce qui vous dit Jean-Pierre Elkabbach que ça ne va pas fonctionner ? Ce sont les Français qui jugeront, ce n’est pas vous". "On en parlera lundi matin…" glissait ironiquement le journaliste ensuite.

Face à Poutine : "On ne vous a jamais vu rire"

En 2014, El Kabbach avait interviewé Vladimir Poutine dans sa résidence de Sotchi, fait rarissime pour un journaliste français. Accompagné de Gilles Boulleau, il avait abordé la souveraineté de l'Ukraine, déjà en proie aux troubles, et le président russe répondait vouloir une Ukraine indépendante, mais pas tournée vers l'OTAN. El Kabbach a même osé une question plus personnelle, sur les sentiments du président russe. affirmant ainsi qu'on "ne l'avait jamais vu rire". Cela avait amusé Poutine, qui a répondu ne pas vouloir priver le journaliste de ce plaisir.

Cécile Duflot interrompue 140 fois

La présidente du parti écologiste français d'alors avait croisé la route d'Elkabbach en 2015 lors d'une interview très tendue. Son parti notera même que Duflot a été interrompue 140 fois par le journaliste et avait saisi le CSA pour sexisme. Site web de critique des médias, Acrimed a désigné cette interview comme un interrogatoire par la suite.