France: l'école HEC Paris touchée par un violent incendie

A minuit, les 60 pompiers réquisitionnés étaient encore sur les lieux et le feu ne s’est pas propagé "aux bâtiments attenants", a ajouté la préfecture. Lors de leur intervention, les pompiers ont qualifié le sinistre d'"important". L'incendie s'est déclaré dans l'amphithéâtre Blondeau, le plus grand du campus, qui est un bâtiment de 800 m2. Quelque 150 personnes ont été évacuées et le feu s’étendait de 400 m2 à 500 m2.

"Les pompiers sont intervenus rapidement et ont pu maîtriser l'incendie, qui a pris, a priori, au niveau des combles et des plafonds", a expliqué Eric Ponsonnet, le directeur adjoint d'HEC Paris, à BFMTV.

L’école de commerce fondée en 1881 et installée à Jouy-en-Josas depuis 1964, accueille 4 500 étudiants, ainsi que 8 000 cadres et dirigeants d’entreprises en formation continue.