Une jeune fille de 9 ans enlevée, et retrouvée grâce aux empruntes digitale sur sa rançon

La petite Charlotte Sena (9 ans) a disparu alors qu'elle faisait du vélo près du Moreau Lake State Park et les autorités locales ont immédiatement lancé une vaste opération pour retrouver la fillette. Elle campait avec ses parents dans une zone boisée, avant d'être enlevée. "Les recherches se poursuivent pour retrouver Charlotte Sena. Les recherches, menées par les gardes forestiers du département de la conservation de l'environnement de l'État de New York, se sont étendues sur 46 miles. À l'heure actuelle, environ 400 membres certifiés du personnel de recherche et de sauvetage participent activement aux recherches. Les chercheurs proviennent des forces de l'ordre, de 34 services de pompiers volontaires, ainsi que de groupes privés de recherche et de sauvetage. La police de l'État de New York remercie tous ceux qui travaillent pour ramener Charlotte à la maison!", avaient publié hier les forces de police de New-York.