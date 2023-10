Pagaille au musée Van Gogh, à cause d'une carte Pokémon

Mais les choses ne se sont pas exactement passées comme prévu. Une foule de collectionneurs est venue sur place afin d’espérer décrocher une carte illustrant Pikachu (quelque peu modifié). Celle-ci est inspirée de l'Autoportrait au chapeau de feutre (1887) du célèbre peintre néerlandais. L'objectif de base était pourtant d’attirer un jeune public, afin de l'encourager à s'intéresser à l'art. “Pour célébrer le 50e anniversaire du Musée Van Gogh, Pokémon et le Musée Van Gogh ont lancé une collaboration officielle visant à faire découvrir l'œuvre de Vincent van Gogh à de nouveaux publics. L'œuvre de Vincent van Gogh et Pokémon ont tous deux un lien particulier avec l'art et la culture japonaise. Les estampes japonaises ont eu un impact profond sur l'art de Vincent et sur sa vision du monde.”

Évidemment, comme vous pouvez le voir sur ces vidéos, ce ne sont pas seulement des enfants et des jeunes qui sont venus participer à la “quête” proposée par le musée dans le cadre de la collaboration (afin d'obtenir cette fameuse carte). Les produits prévus pour les visiteurs ont évidemment vite été épuisés, la société Pokémon a tenu à s’excuser sur X (Twitter). “Nous nous excusons auprès de tous les fans qui attendaient avec impatience la sortie de notre Pokémon Center x Van Gogh Museum aujourd'hui. En raison d'une très forte demande, tous les produits de cette collection sont épuisés. Nous comprenons que cette situation est décevante pour de nombreuses personnes qui se sont tournées vers notre courriel officiel et nos canaux de médias sociaux pour obtenir des conseils sur la façon et le moment d'acheter. Nous travaillons activement à la mise en place de nouvelles cartes promotionnelles" Pikachu avec chapeau de feutre gris " pour les fans qui achèteront au Centre Pokémon à l'avenir. Les détails seront communiqués ultérieurement. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien continu. #PokemonVanGoghMuseum”