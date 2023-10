Elle était partie avec ses enfants pour une sortie en famille, mais ceux-ci sont entrés dans l'eau, et ont semblé être en difficulté. Ses enfants ne savant pas nager, la jeune femme à tenter de leur venir en aide. Malheureusement, elle ne savait pas non plus nager. Malgré que ce plan d'eau ne soit pas très profond partout, certains trous plus profonds sont présents.

La jeune femme a perdu pied et s'est noyée. Les secours sont arrivés sur place 40 minutes après les faits. La mère de famille était déjà décédée quand ils sont arrivés sur les lieux.

Ses enfants ont été ramenés sur la terre ferme.