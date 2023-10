Le cri du cœur des parents de Marwan Berreni, l’acteur de « Plus belle la vie » porté disparu depuis deux mois

« Marwan, si tu penses que tu as besoin d’aide pour chasser ce nuage sombre qui plane au-dessus de toi et te fait ressentir tristesse et désespoir ; pour que tout aille mieux demain ; Marwan, notre fils, affronte tes peurs », écrivent ainsi Mourad et Martine Berreni dans un message publié ce lundi par le quotidien français.

Dans une situation « inhumaine », les parents du comédien poursuivent leur message à leur fils. « Tu as le droit de pleurer, mais reprends ton chemin, crois en toi, crois en tes rêves, même ceux que tu ne prononces pas. Murmure les mots qui réconfortent ; tu les connais, fais-toi confiance ! Sache que toutes les tempêtes ne viennent pas forcément gâcher notre vie... Tu es unique, tu es formidable, on aime ton rire, on aime ton sourire. » Avant de conclure : « Marwan, simplement, nous t’aimons, et croyons en toi ! Reviens ! On a besoin de toi ! »

« Laissés dans un désarroi total » de l’avis même de leur avocate, les parents de Marwan Berreni ("Plus belle la vie") ne seraient « tenus au courant d’aucune investigation conduite ».

Outre le délit de fuite consécutif à l’accident provoqué le 03 août dernier, le suicide ferait aussi partie des pistes envisagées, l’homme étant décrit comme fragile psychologiquement par des proches.