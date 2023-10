“Je pense qu’elle s’est rêvée une vie avec mon père” : Anthony Delon, sévère envers la femme qu’il accuse d’avoir abusé de son père

“Mon père nous a appelés au secours. La vérité, elle est là”, lance ainsi d’emblée l’aîné de la star française. “Pour nous, il (Alain Delon, NDLR) était en danger psychologique. ” Et physiquement ? “Je ne pense pas qu’elle l’ait battu. Mais il y a d’autres dangers physiques […] Elle partait à Paris une à deux fois par semaine en laissant mon père à Douchy. Un jour, mon frère est rentré et il a trouvé mon père seul dans la cuisine. Il ne pouvait pas se lever. À la clinique, en Suisse, les médecins ont été très précis : ils ont dit que notre père (victime d’un AVC en 2019, NDLR) avait besoin d’une assistance médicalisée. Quand vous le laissez, il doit être avec quelqu’un […] Devant les médecins, elle s’est engagée. Mais elle ne l’a pas fait. Donc, il restait assis seul, de 9h00 à 18h00, 19h00 voire 20h00. ”

Si Alain Delon “ne ressent pas le besoin” de revenir sur ce que Hiromi Rollin lui aurait fait subir dans sa demeure de Douchy, sa famille assure qu’il se sent mieux loin de son ancienne assistante. “Il n’a jamais demandé de ses nouvelles. Bien au contraire… […] Pour reprendre les mots de sa bouche, il dit “Je ne veux plus la voir” ”, glisse encore Anthony Delon.

Rappelant que la sexagénaire d’origine japonaise avait été “licenciée en 2014”, le fils d’Alain Delon reconnaît toutefois qu’il ne comprend toujours pas pourquoi son père l’a présentée comme sa compagne dans une émission de télévision en 2021. “Effectivement, on se demande pourquoi il a dit ça ? Quand on lui pose la question, il répond, texto, pour qu’elle me foute la paix. ” Et le comédien de préciser qu’il se sentait “obligé” de le dire. Pour Anthony Delon, c’est clair : son père était alors sous l’emprise de Hiromi Rollin.

“Je pense qu’elle s’est rêvée une vie avec mon père. Quand elle parle, on dirait que mon père est représentant de commerce […] C’est un truc de fou ! C’est Alain Delon ! S’il n’y avait pas des choses plus graves qui étaient à l’œuvre – comme l’abus de faiblesse et le harcèlement moral -, ça me ferait marrer. C’est absurde”, déplore Anthony Delon.