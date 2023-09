Le "shutdown" possiblement évité de justesse aux États-Unis

Ce rebondissement est intervenu après que le président républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, a proposé plus tôt une ultime tentative d'empêcher la paralysie, qui ne pouvait passer qu'avec le soutien des démocrates. C'est ce qui est arrivé: le texte a été adopté avec 335 oui (91 non) et doit maintenant passer au Sénat. Il prévoit que l'administration continue d'être financée pendant 45 jours.