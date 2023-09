C’est un des points les plus marquants de cette nouvelle loi. Désormais, les propriétaires de chien devront suivre une formation et s’acquitter d’une assurance obligatoire. La formation sera complètement gratuite et aura une durée de validité illimitée. Quelques exceptions sont prévues pour, par exemple, les personnes qui possèdent un chien de chasse ou de garde.

2. Des amendes très sévères en cas de maltraitance

Les Espagnols qui maltraitent leur animal pourront se voir infliger une amende très élevée : jusqu’à 200.000 euros. Des peines de prison sont aussi prévues, en cas de récidive ou de problème très grave (un animal blessé ou tué) et elles peuvent atteindre 18 mois d’incarcération.

3. Un animal doit être surveillé

Un animal ne pourra passer plus de trois jours être surveillé par un être humain. Dans le cas contraire, l'animal sera considéré comme “abandonné” par son propriétaire, qui pourrait donc se voir infliger une amende.

4. La stérilisation obligatoire

La nouvelle loi indique que tous les animaux qui vivent hors des murs d’une habitation devront être stérilisés. L’expression “vivre” est à prendre au sens large puisque le jardin et la sortie hors du domicile (promener le chien dans un parc par exemple) entrent dans cette définition.

5. Tous les animaux devront être déclarés

Si seuls les propriétaires de chien devront payer une assurance, tous les propriétaires d’animaux devront déclarer leur compagnon à quatre pattes aux autorités, dans le but de tenir un “registre des animaux”. Un propriétaire qui n’enregistre pas son animal pourrait devoir le remettre à un centre de protection.

6. Contrôle de l’euthanasie

Cette loi souhaite aussi davantage contrôler l’euthanasie. Celle-ci ne sera désormais plus autorisée qu’à la condition d’un rapport vétérinaire qui indique que c’est la seule option possible pour le bien-être de l’animal.

7. La vente et l’élevage réservés à des éleveurs agréés

Les animaleries ne pourront plus vendre d’autres animaux que les poissons. Seuls les éleveurs agréés seront autorisés à vendre des animaux de compagnie.

Mais aussi :