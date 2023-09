Mort de Michael Gambon : les stars de "Harry Potter" rendent hommage à l’interprète de Dumbledore

Ralph Fiennes, qui incarnait Voldermort, l’ennemi juré de Dumbledore, se dit "profondément attristé" d’apprendre son décès. "Il a apporté une joie incommensurable aux fans de Harry Potter du monde entier avec son humour, sa gentillesse et sa grâce. Nous garderons à jamais sa mémoire dans nos cœurs".

L’actrice Fiona Shaw, qui a joué Petunia Dursley, a déclaré qu’elle se souviendrait de sa co-star comme "un filou, juste un filou brillant et magnifique, mais avec le texte, il n’y avait rien de comparable à lui, il pouvait tout faire", a-t-elle expliqué au micro de la BBC.

Elle se souvient également du moment où il avait repris le personnage de Dumbledore, interprété par Richard Harris dans les premières volets: "Quand il a succédé à Richard Harris, il a commencé à imiter Richard Harris, qui est mort récemment, et il faisait son accent, le léger accent irlandais", a-t-elle confié. Cela lui plaisait bien parce que sa famille était venue d’Irlande et était partie vivre à Camden. Il adorait la fragilité entre la réalité et l’irréalité et, bien sûr, cela faisait de lui un très grand acteur."

De son côté, James Phelps, qui incarnait Fred Weasley, a lui aussi partagé ses souvenirs de sa collaboration dans un hommage touchant sur Twitter. "Pendant le tournage de Harry Potter 6, j’ai travaillé sur le département de la direction artistique pendant tout le tournage (à l’exception des jours où je jouais). Et pour cette raison, j’ai passé de nombreuses heures avec Michael pendant le tournage. Il était toujours très drôle et très accueillant pour partager toutes ses connaissances. Un jour, nous tournions la dernière scène de la tour de l’horloge de Dumbledore, une scène évidemment assez intense. Entre les réglages, Michael m’a demandé ce que je faisais ce week-end. Il se trouve que mon frère et moi lisions Pierre et le loup avec l’Orchestre Hallé de Manchester. ‘Avez-vous le scénario avec vous?’ m’avait-il demandé."

Jason Isaacs, alias Lucius Malfoy, a tenu à saluer le "magnifique" Michael Gambon. "J’ai appris ce que pouvait être le jeu d’acteur grâce à Michael dans The Singing Detective - complexe, vulnérable et tout à fait humain", a-t-il écrit sur X.

"Hilarant! Un acteur brillant. Je l’ai vu plusieurs fois sur scène et il reste inoubliable dans ma mémoire. Il a succédé à mon père Dumbledore, ce qui était tout à fait approprié puisqu’il a remplacé Brando comme acteur préféré de mon père", a déclaré le fils de Richard Harris (premier interprète de Dumbledore), Jared Harris.