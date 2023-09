"Le geste était déplacé" : Valérie Benaïm réagit après avoir été victime d’une main aux fesses d’Alex Goude en direct dans TPMP (vidéo)

Alors que tout se déroulait dans la bonne humeur, Alex Goude embrasse Valérie Benaïm puis, quelques secondes plus tard, pose sa main sur ses fesses. Un geste de mauvais goût qui n’a pas plus à Cyril Hanouna. Il a alors rapidement interrompu la danse en demandant des comptes à Alex Goude et en interrogeant Valérie pour savoir comment elle allait.

Valérie a alors répondu avec humour en dédramatisant la situation et en expliquant qu’Alex était un ami.

Quelques heures plus tard, la journaliste Valérie Benaïm a publié un message sur Twitter en confirmant que "le geste était déplacé" mais qu’elle s’était expliquée avec Alex Goude et que le dossier était clos.