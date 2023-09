Polémique en Irlande: une gymnaste noire “oubliée” lors d’une cérémonie de remise des prix (vidéo)

La séquence d’un peu plus d’une minute a été visionnée plus de 45 millions de fois sur X (ex-Twitter), suscitant l’émoi et interrogeant sur le rôle de la fédération irlandaise de gymnastique.

De nombreuses stars et athlètes ont réagi. Notamment, l’Américaine Simone Biles, championne olympique de gymnastique et considérée comme l’une des meilleures athlètes du monde, qui déclare avoir eu le “cœur brisé” en voyant ces images. “Il n’y a pas de place pour le racisme dans le sport”, écrit-elle.

”Un oubli”

La famille de la jeune gymnaste a porté plainte juste après la compétition. Une médiation avait ensuite été organisée entre les deux parties. L’officielle qui avait distribué les médailles dans la vidéo se serait excusée pour cet “oubli”. La Fédération irlandaise affirme aussi que la jeune gymnaste a bien reçu une médaille ce jour-là, mais juste après, à sa sortie du terrain.

guillement Ce qui s’est passé ce jour-là n’aurait pas dû se produire

Les excuses de la fédération

Dans un nouveau communiqué ce lundi, la fédération présente des excuses. ” Nous souhaitons présenter nos excuses sans réserve à la gymnaste et à sa famille pour le bouleversement causé par l’incident survenu lors de l’événement GymStart en mars 2022”, peut-on notamment lire. ” Ce qui s’est passé ce jour-là n’aurait pas dû se produire et nous en sommes profondément désolés.”

”Nous savons maintenant que nous devons faire davantage. Nous sommes déterminés à faire en sorte que rien de tel ne se reproduise et avons nommé plus tôt cette année un expert indépendant pour examiner nos politiques et procédures. Une série de recommandations en ont découlé : nous nous engageons pleinement à les mettre en œuvre afin que cela ne se reproduise plus jamais.”