Perquisition chez les membres d'une organisation néo-nazie à travers toute l'Allemagne

Selon le ministère de l'Intérieur, die Artgemeinschaft, qui existe depuis 1951, "s'oppose à l'idée d'entente entre les peuples et à "l'ordre constitutionnel". Dans un communiqué de presse, Mme Faeser a qualifié l'organisation de "sectaire, hautement raciste et antisémite".

Cela fait plus d'un an que les autorités préparaient l'interdiction du groupe. Les conclusions du Verfassungsschutz, le service de renseignement intérieur allemand, ont été décisives.

La décision a également été prise au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, a expliqué Mme Faeser. "Ce groupe d'extrême droite a tenté d'attirer de nouveaux ennemis de la Constitution en endoctrinant des enfants et des jeunes d'une manière répugnante."

Selon les chaînes publiques NDR et WDR, citant les autorités, l'organisation compte 300 membres, dont une quarantaine font partie du noyau dur. Il s'agit principalement de couples mariés et de leurs enfants, élevés selon des coutumes "païennes" et "germaniques". L'organisation compte huit "camaraderies" et "cercles d'amis" régionaux.

La semaine dernière, le groupe néo-nazi Hammerskins Deutschland a également été interdit.