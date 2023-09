On nombre ainsi 737 universités asiatiques classées (soit 68 de plus que l'an dernier) contre 664 européennes (25 de plus seulement).

Les deux universités chinoises présentes dans le top 20 mondial confortent d'ailleurs leur position. L'université Tsinghua passe ainsi de la 16 à 12e place, tandis que l'université de Pékin progresse de la 17e à la 14e place. L'université nationale de Singapour conserve, elle, sa 19e place.

Le reste du top-20 est trusté par les établissements anglo-saxons, avec l'université anglaise d'Oxford en indétrônable numéro 1 mondial depuis huit années consécutives. Elle devance Stanford et le MIT, qui repassent cette année devant Harvard et Cambridge.

La première université européenne (hors Royaume-Uni) de ce top-20 est l'ETH de Zurich (Suisse). Celle-ci se maintient à la 11e place du classement mondial.

La première université belge classée est la KULeuven qui occupe la 45e place.